По его словам, лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции.

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже на пути в Брюссель, где на специальном заседании Европейского совета на уровне лидеров представит План победы Украины.

"План победы - наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции. Нам надо завершить эту войну справедливо", - подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля за приглашение для Украины принять участие. Он анонсировал также встречи в Европарламенте с президентом Робертой Мецолой, главами политических групп и генсеком НАТО Марком Рютте.

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"А также мы готовимся к заседанию Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны. Главное - больше защиты для Украины сейчас, перед зимой", - отметил Зеленский.

План мира Украины

Вчера Зеленский представил в парламенте План победы. Документ состоит из 5 пунктов, три из которых имеют секретные приложения. Среди них - немедленное приглашение Украины в НАТО.

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, приложения плана мира содержат перечни целей в глубине России, которые нужно уничтожить.

Аналитик BILD Юлиан Рьопке раскритиковал этот план, поскольку там нет ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя.

В Кремле резко отреагировали на представленный документ, заявив, что Киеву нужно "осознать" причины, по которым РФ начала полномасштабное вторжение.

В то же время спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер поделился, что Вашингтон обсуждает с Киевом план победы. Кроме того, власти США занимаются и "другими мерами" в контексте американской помощи.

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