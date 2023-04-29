Ранее Чехия взяла патронат над Днепром и Днепропетровской областью.

Президент Чехии Петр Павел посетил Днепр, чтобы воочию увидеть, какие восстановительные работы ожидают город в рамках ликвидации последствий обстрелов РФ. Напомним, что 28 апреля враг в очередной раз атаковал Днепр ракетами.

О визите партнера Украины сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в Telegram. Он назвал его "другом" города и напомнил, что Чехия взяла патронат над Днепром и Днепропетровской областью в послевоенном восстановлении Украины.

"Провел президенту экскурсию по Музею истории Днепра. Рассказал о нашем замечательном городе. Обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Посетили 118-й дом на "Победе" и почтили память всех погибших в этой страшной войне", - рассказал городской голова о визите Павла.

Президент Чехии приехал в Украину в день ракетного удара

Как сообщал УНИАН, 28 апреля в Украину прибыли президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова. Визит политиков пришелся на день, когда РФ совершила очередной массированный обстрел территорий Украины, в частности, и города Днепр.

Для Павела, который принес присягу чешского президента в марте этого года, это первый визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Лидеры Чехии и Словакии сначала посетили Бородянку в Киевской области и воочию увидели последствия российской агрессии. Впоследствии в этот же день Чапутова и Павел встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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