Там они провели встречу с представителями крымских татар.

Президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова, прибывшие в Украину с визитом, были вынуждены прятаться в подземном паркинге отеля из-за воздушной тревоги в Киеве.

Как пишет Ceske Noviny, во второй половине дня на значительной территории Украины объявили о риске воздушных атак.

Из-за этого команда Павела провела последнюю рабочую встречу с представителями крымских татар в импровизированном режиме прямо в помещении укрытия на территории подземного паркинга. Чтобы сделать из него хранилище украинские власти разместили там столы и стулья на несколько десятков человек.

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Лидеры крымских татар Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров прибыли туда на встречу с главой чешского государства. Менее чем через час тревогу в столице отменили. Чапутова первой покинула укрытие. Павел последовал за ней, когда закончил переговоры с крымскими татарами.

Приезд Павела и Чапутовой - что известно

В пятницу, 28 апреля, в Киев прибыли президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова. По прибытии в украинскую столицу они направились к Бородянке, где осмотрели развалины жилых домов, разрушенных российскими военными.

Позже президент Владимир Зеленский провел с ними встречу. Украинский лидер показал короткое видео их встречи в Мариинском дворце в Киеве.

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