Владимир Зеленский призвал иностранцев приехать в Украину и вступать в Интернациональный легион территориальной обороны.

Первые из 16 тыс. иностранных добровольцев уже едут защищать Украину.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

"Украина ежедневно получает оружие от наших партнеров. От настоящих друзей. Ежедневно все больше и больше мощного оружия. Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в нашу страну. Первые из 16 тысяч. Они едут защищать свободу. Защищать жизнь. Для нас. Для всех. И это будет успешно. Я уверен", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Зеленский призвал иностранцев приехать в Украину и присоединиться к борьбе против российских войск.

Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах украины иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента от 10 июня 2016 года № 248, иностранцы имеют право поступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе и в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Для записи в Интернациональный легион и касательно всех подробностей можно обращаться к атташе по вопросам обороны посольства Украины в государстве лица, которое хочет встать на защиту Украины.

Президент ввел с 1 марта безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины. Безвиз вводится временно на период действия военного положения.