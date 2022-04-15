Транш включает в себя более сложное и более мощное вооружение.

Первый рейс с новой помощью для Украины из США в размере 800 миллионов долларов должен прибыть в ближайшие 24 часа.

Об этом в комментарии CNN сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США.

Список не разглашается, но официальные лица ранее заявляли, что наиболее срочные потребности, такие как гаубицы и связанные с ними боеприпасы, а также радары, будут отправлены в числе первых предметов.

Администрация президента США Джо Байдена объявила в среду о новом пакете, в который вошли 11 вертолетов Ми-17, изначально предназначенных для Афганистана, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade, а также радиолокационные системы, способные отслеживать приближающийся огонь и точно определять цели.

Этот пакет отличается от предыдущей помощи в области безопасности отчасти потому, что этот транш включает в себя более сложное и более мощное вооружение, чем предыдущие поставки.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Агрессор пытается прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 20 тысяч оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

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