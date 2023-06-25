Для того, чтобы разобраться, насколько все реалистично, аналитик напомнил о двух эпизодах войны.

Сообщения, в которые интегрирована страшилка о повторном вторжении в Украину через Беларусь с новой попыткой захвата Киева практически всегда не имели под собой оснований.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что хотя теперь нарратив, применяемый для запугивания, немного изменился, от этого он не стал более реалистичным.

Для того, чтобы разобраться, насколько все реалистично, аналитик напомнил о двух эпизодах войны. Во-первых, в феврале 2022 года в Украину с Беларуси вторглись 40 тыс. подготовленных кадровых российских военных. Но через некоторое время элитные войска бежали обратно.

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Второй эпизод - Бахмут, где ЧВК "Вагнер" 10 месяцев пыталась захватить контроль над городом. При этом тогда у ЧВК "Вагнер" был пиковый ресурс.

"Даже если Пригожин и согласится на наступление на Киев, как пишут некие издания, то каковы его шансы? Шансы не на взятие Киева, а взятие на въезде в Черниговскую область", - задался вопросом эксперт.

Он отметил, что бросок "вагнеровцев" на Москву выглядит феерично, но повторить в Украине Пригожину это не получится. "По пути в Москву "вагнеровцы" практически не встречали сопротивления, а при заезде в Черниговскую область они не проедут и полсотни километров. Если кто-то в Кремле задумал избавится от кучки мятежников то да, это тот самый вариант - отправить их на взятие Киева", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что с учетом тех линий обороны и того ресурса, которые сейчас размещены на северном плацдарме, ЧВК "Вагнер", даже в союзе с беларуской армией, не имеет возможности захватить Киев, а вторжение для нее закончится еще быстрее чем для ее "элитных попередников".

Кроме того Коваленко раскритиковал и сам источник информации о возможном нападении "вагнеровцев" на Киев. Эксперт отметил, что об этом пишет Sky News с отсылкой на некоего британского лорд-генерала, аналитике и уровню осведомленности которого должны доверять на слово, ведь он лорд-генерал. "Собственно, ничего удивительного в том, что такую забористую дичь опубликовал именно Sky News. Но эту дичь, традиционно, тащат в наше пространство", - отметил аналитик.

Информация о вторжении "Вагнера" из Беларуси

Информация о том, что наемники "Вагнера" могут вторгнуться в Украину появилась на фоне того, что главарь этой ЧВК Евгений Пригожин после неудавшегося вооруженного мятежа, должен отправиться в Минск.

Сегодня британский генерал, бывший начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат сказал изданию Sky News, что ЧВК "Вагнер", которой руководит так называемый "повар" диктатора Владимира Путина Евгений Пригожин, может возглавить новую атаку РФ на Киев с беларуской территории.

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