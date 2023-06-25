Андрей Пионтковский считает, что гражданская война в РФ вспыхнет чуточку позже.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал попытку военного переворота в РФ под предводительством Евгения Пригожина.

"Шантаж Путина - давайте мне почетную ничью или я сделаю какую-нибудь гадость. Но он не пройдет через достаточно твердую позицию как Украины, так и Запада. Думаю, что именно поэтому активизировалась, как я называю, партия почетной капитуляции и ее рабочий фронтмен - Пригожин", - отметил политолог для Эспрессо.

Пионтковский отметил, что любой заметный, явный политический, психологический успех украинской армии будет иметь последствия в РФ.

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"А вот уничтожение Чонгарского моста - это первый шаг в таком успехе. Еще два-три подобных сигнала, и я думаю, что напряжение внутри российской верхушки взорвется и "партия управляемой капитуляции" перейдет к решающим действиям. И еще раз возвращаясь к фразе Пригожина, я обращаю на нее такое внимание не потому, что это какой-то великий мыслитель или военный деятель, а потому что он - фронтмен, руководимый серьезными людьми "партии почетной капитуляции". Он сказал, что прекратить войну можно только одним способом – покинув территорию Украины", - добавил Пионтковский.

Поход Пригожина на Москву: что надо знать о мятеже

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские кадровые войска нанесли удар по позициям ЧВК. Пригожин заявил, что идет "остановить" министра обороны РФ Шойгу.

В течение следующих часов ЧВК "Вагнер" пересекли границу и зашли в Ростовскую область. Фактически был установлен контроль над Ростовом. Там, как в Москве и Воронежской области, был объявлен план "Крепость".

24 июня наемники Пригожина добрались до Московской области, но в 200 километрах от российской столицы Пригожин решил развернуть колонну с военной техникой. Это произошло после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые согласовал президент РФ Владимир Путин.

По данным росСМИ, мятеж Пригожина вызвал потери для Минобороны РФ. По разным оценкам, они составляют от 13 до 20 военных. Однако официальной информации о количестве погибших военных нет.