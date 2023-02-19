Наев подчеркнул, что украинские военные серьезно укрепили северную границу.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сейчас у врага нет достаточного количества сил на территории Беларуси для повторного сухопутного наступления на северные регионы Украины.

"Мы оцениваем уровень военной угрозы с учетом тех сил, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Этих сил недостаточно для сухопутного наступления на настоящее время, но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника", – приводят его слова в Telegram-канале Командования Объединенных Сил ВСУ.

По словам Наева, украинским военным удалось значительно укрепить северную границу.

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"Мы создали систему инженерных заграждений, в частности минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность вдоль государственной границы. Сформировали систему оборонительных рубежей и позиций", – добавил командующий Объединенных Сил ВСУ.

Что происходит в Беларуси: последние новости

Аналитики Института изучения войны говорят, что Россия намерена поглотить элементы оборонной промышленности Беларуси с целью перевооружения своей армии для поддержки длительной войны против Украины. 17 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко на встрече с Путиным подтвердил, что РФ уже начала этот процесс.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну на стороне России. Однако это, по его словам, может произойти только в одном случае.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что вблизи украинской границы в Беларуси и России нет скопления вражеских войск, которое может осуществить повторное вторжение в Украину с севера.

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