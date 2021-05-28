Мария Кучеренко

С похищением спецслужбами Беларуси и России блогера Романа Протасевича из самолета, следовавшего рейсом «Афины-Вильнюс», в очередной раз был поднят вопрос о переносе переговоров Трехсторонней контактной группы из Минска в другой город.

В данном случае необходимо сразу же отделить нереалистичные ожидания от реальных возможностей и преимуществ, открывающихся с таким переносом.

Поднимая вопрос об отказе от Минска как площадки для переговоров, мы можем обозначить свое отношение к дальнейшей «интеграции» Беларуси в проект «большого союзного государства»

Самое очевидное преимущество переноса переговоров в другое государство – возможность обозначить свою позицию по отношению к тому, что происходит в Республике Беларусь. Украина как государство не может и не должна молча смотреть на то, как именем «вечного президента» Республики Беларусь, людей, вышедших на мирный протест, пытали в изоляторе временного содержания на Окрестина, расправлялись с лидерами оппозиции, а теперь и вовсе занимаются авиа-пиратством чтобы похитить неугодного блогера, ставя при этом под угрозу еще и жизни и здоровье людей, которые в принципе не имели никакого отношения к событиям в Беларуси.

Менее очевидное, но не менее важное для нас как стороны – это обеспечение безопасности нашим переговорщикам. Ни для кого не секрет, что Республика Беларусь – государство, где российские спецслужбы чувствуют себя так же вольготно, как у себя дома. После дела Павла Гриба, которого выманили в Беларусь, а после вывезли в РФ и незаконно удерживали, не оказывая надлежащей медицинской помощи, ни один украинец не может чувствовать себя в безопасности на территории РБ. Это не значит, что спецслужбы РФ намерены похищать украинских переговорщиков, но пристальное внимание к их разговорам и перемещениям было и будет гарантировано впредь. А это – дополнительный инструмент давления на украинскую делегацию.

Помимо этого, поднимая вопрос об отказе от Минска как площадки для переговоров, мы можем обозначить свое отношение к дальнейшей «интеграции» Беларуси в проект «большого союзного государства», который, очевидно, твердо вознамерились воплотить в России. Эта русская концепция – и наша проблема тоже. Ведь она затрагивает и оккупированные территории востока Украины, что красноречиво доказано «разрешением» жителям ОРДЛО с русскими паспортами голосовать во время думской кампании в РФ, а также «интеграционными форумами», имевшими место в ОРДЛО в этом году.

Говоря об ожиданиях, стоит сразу обозначить: с переносом переговоров формата в другой город, смысл невыгодных Украине со многих сторон Минских соглашений никак не изменится. Все так же в качестве сторон военного противостояния будут фигурировать украинские Вооруженные силы и НВФ ОРДЛО, и именно к этому тексту будут постоянно апеллировать российские переговорщики.

Пандемия коронавируса никуда не исчезла, многие переговорщики в ТКГ – из группы риска, потому все разговоры о переносе переговоров в другой город на данном этапе никак не помогут Украине избавиться от представителей НВФ

Оптимисты будут говорить о том, что в случае переноса переговоров мы сможем попытаться не допустить боевиков к процессу, тем самым раз и навсегда вернув ТКГ ее истинный смысл, и приведя формат работы в соответствие с его названием – Трехсторонняя контактная группа, где три стороны – Украина, Россия и ОБСЕ как посредник – обсуждают насущные вопросы урегулирования. Но эта попытка, скорее всего, не сможет быть успешной: аргумент с санкциями против отдельных лиц не действует на время переговоров. На переговорах советников нормандского формата в Париже в 2019 году присутствовал и Владислав Сурков, хорошо известный Европе и США как один из основных идеологов и кураторов российской оккупации востока Украины, и внесенный в санкционные списки одним из первых. Да, его попросили покинуть Париж сразу после переговоров, не позволив остаться на день дольше, но это, скорее, небольшая моральная компенсация, а не паттерн, которым мы должны руководствоваться, выстраивая свою линию по отношению к боевикам и их присутствию в ТКГ.

Разумеется, можно пробовать говорить о том, что боевики никак не могут представлять отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, если попытаются прибыть в другие государства, заявив в качестве своих удостоверений личности русские паспорта (которые не признаются ЕС), но этот аргумент уже задействовался нашими переговорщиками и не возымел желаемого эффекта.

Кроме того, не стоит забывать: вопрос переноса работы ТКГ в офлайн-формат в принципе на сегодняшний день не стоит так остро. Пандемия коронавируса никуда не исчезла, многие переговорщики в ТКГ – из группы риска, потому все разговоры о переносе переговоров в другой город на данном этапе никак не помогут Украине избавиться от представителей НВФ. Да и в целом, такая возможность представляется сомнительной. По крайней мере, до тех пор, пока политическую подгруппу ТКГ модерирует Пьер Морель, известный своим невниманием к несоответствию заявленного форматом количества участников переговоров реальному количеству присутствующих, а Украина пытается играть со смыслом слов «представители ОРДЛО», вместо того, чтобы требовать пересмотра существующих соглашений с тем, чтобы ситуация была отражена в документе корректно. Ведь никакие «представители ОРДЛО» на деле не развязывали эту войну – это было сделано Россией, аннексировавшей Крым и начавшей боевые действия на востоке Украины. И именно этот вопрос, а не гипотетическую следующую точку назначения, стоило бы обсуждать с партнерами по нормандскому формату.

В среднесрочной перспективе говорить о переносе переговоров в другую страну стоит, и стоит делать это, в первую очередь, с ОБСЕ. Но также стоит быть готовыми к тому, что это будет исключительно имиджевая история, никак не влияющая на суть соглашений и переговоров. Впрочем, забота об имидже – это совсем не плохо. Особенно для тех, кто последовательно игнорировал этот вопрос несколько лет.

Мария Кучеренко, аналитик, экс-руководитель проектов Центра исследования проблем гражданского общества

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