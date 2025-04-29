Украинские военные заверили, что "пасхального перемирия" они не заметили.

"Пасхальное перемирие", которое было объявлено кремлевским диктатором Владимиром Путиным, наши военные на горячих участках фронта не заметили, поскольку враг не прекращал боев. Новое "перемирие" на сакральное для россиян 9 мая, скорее всего, наши защитники под Покровском или под Торецком тоже не почувствуют. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Мы вообще не воспринимаем эти "перемирия", которые объявляет Путин. Какой смысл обращать внимание на то, что говорит рот Путина? Надо смотреть за руками. Надо смотреть на ситуацию на месте. А на месте как-то ничего не меняется. Да, спала интенсивность на тех направлениях, где она и была невысокая, но на Покровском - никто и не заметил, если честно. Если не включить телевизор или радио, не смотреть новости, то никто бы и не узнал, что у нас есть "перемирие". Поэтому соответственно мы относимся и к этому анонсу. Скорее всего, под Покровском или под Торецком об этом и не узнают", - пояснил Трегубов.

По его словам, с того момента, как россияне объявили так называемое "пасхальное перемирие", происходит лишь "смещение акцентов" врага в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".

Видео дня

"Интенсивность боевых действий немножко упала в северной части. Это где Харьковщина, Купянское направление, Лиманское. И перемещена она на юг, где она и была больше, но сейчас она стала больше в процентном плане. Это, в первую очередь, Покровское направление. И сейчас активизация на Новопавловском направлении. Остается также активность на Торецком и Краматорском. То есть россияне сейчас активнее действуют там, где активно действовали и раньше, и в принципе наращивают там усилия. А там, где раньше у них продвижения не было, больше занимаются передвижением", - прокомментировал Трегубов.

Он сказал, что на Торецком направлении продолжаются очень тяжелые и очень затяжные бои на руинах города. На Покровском, по информации Трегубова, россияне, несмотря на то, что два года прилагали большие усилия, но "не то что не вошли в город, а не добрались фактически до его административной границы". Они вблизи города до сих пор. Оккупанты пытались охватить населенный пункт с нескольких сторон, но потерпели большую неудачу.

Как сообщил представитель ОСУВ "Хортица", россияне продолжают применять тяжелую технику, но много ее теряют.

"И сейчас значительно больше используется россиянами именно легкая техника, в частности мотоциклы. И теряются они тоже с высокой скоростью. Например, на Покровском направлении за одно боевое столкновение, которое было, правда, самым большим за последнее время, оккупанты потеряли 90 мотоциклов", - отметил Трегубов.

Путинское "перемирие"

Как сообщал УНИАН, вчера Путин объявил новое "перемирие" - по случаю 80-летия победы в советско-германской войне. Как сообщили российские СМИ со ссылкой на Кремль, это "перемирие" якобы с остановкой всех боевых действий должно длиться с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. Российская сторона считает, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.

По мнению западных аналитиков, "пасхальное перемирие" кремлевского диктатора является уловкой, цинизм которой стал очевидным, когда оккупанты продолжили свои атаки, нарушая собственные обещания. Как писало The Telegraph, "Пасха была удобным моментом для того, чтобы попытаться удержать доверчивого президента США на борту на фоне признаков того, что Дональд Трамп теряет терпение в отношении российского лидера".

Вас также могут заинтересовать новости: