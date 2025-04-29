Украине стоит объявить одностороннее перемирие с 1 мая, считает Алексей Гетьман.

Предложение Путина прекратить огонь с 8 по 10 мая - не является объявлением перемирия. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ.

"Это просто желание. Потому что перемирие - это когда две стороны договариваются. Это выглядит немножко странно. Ведь что, одна сторона заявляет, что не будет стрелять. А когда другая будет стрелять - вы не будете давать отпор? Бред полный. Это принуждение нас делать то же самое. Путин хочет принимать парад на Красной площади, к нему приедут лидеры некоторых стран. И он прекрасно понимает, что наши БПЛА долетают до Москвы. Поэтому он и пытается сделать такое перемирие", - сказал Гетьман.

Он также рассказал, как Украина должна реагировать на такие призывы Кремля. По словам эксперта, Киев может сам объявить перемирие с 1 мая.

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"На 3 дня, например, на 3 дня. И россияне, конечно же, его не выполнят. И если они не выполнят его - мы считаем себя свободными от перемирия на 8-10 мая. И во время движения этой военной техники - неважно, парад это или учения. И согласно 51 статье ООН, это наша законная цель", - объяснил Гетьман.

Перемирие с РФ: что надо знать

Ранее российский диктатор объявил о временном перемирии в войне с Украиной. Он заявил, что оно продлится с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ответил на путинское перемирие. По его словам, это очередная манипуляция. Также Зеленский призвал российского диктатора объявить перемирие на более долгий срок - на 30 дней.

В свою очередь в США ответили на объявленное Путиным временное перемирие. Там заявили, что Трамп сначала хочет достичь постоянного прекращения огня.

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