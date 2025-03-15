Российский диктатор пытается отвлечь внимание от того, что он практически отказался от перемирия.

Российский диктатор Владимир Путин не собирается соглашаться на 30-дневное прекращение огня в Украине. Он будет пытаться затянуть процесс любых мирных договоренностей, сообщается в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль не заинтересован в прекращении огня. Вместо этого Россия хочет затянуть переговорный процесс, чтобы использовать паузу для перевооружения своих сил.

Аналитики напомнили, что Путин после встречи со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом говорил о том, что хочет провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По их словам, это последний шаг диктатора, направленный на то, чтобы позиционировать Москву и Вашингтон как равных на мировой арене.

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Кроме того, в отчете упоминается то, что российские источники недавно заявляли, что Путин стремится затянуть переговоры о возможном временном прекращении огня. Они уверены, что его недавние публичные заявления согласуются с этим.

Засекреченные документы разведки США подтвердили, что Путин не отказывается от своих планов получить полный контроль над Украиной, подчеркнули в ISW. Это подтверждают и американские чиновники.

В ISW обратили внимание, что Путин во время своих последних заявлений больше сосредоточился на словах Трампа о том, что украинские войска якобы окружены в Курской области. Аналитики уверены, что так российский диктатор пытается отвлечь внимание от того, что он отказался от американо-украинской инициативы о прекращении огня.

В Института изучения войны добавили, что пока нет никаких геолокационных доказательств того, что российские войска окружили значительное количество украинских подразделений в Курской области. Тем не менее оккупанты немного продвинулись к границе с Украиной в этом регионе.

Также в отчете говорится о том, что украинские удары по российским средствам противовоздушной обороны позволяют украинским беспилотникам дальнего радиуса действия все чаще проникать сквозь российскую систему ПВО в глубокий тыл. Это подтверждает и недавний удар по объектам в Московской области.

Аналитики поделились, что Силы обороны Украины продвинулись вперед в Торецке. В это же время россияне получили преимущество вблизи Северска и Покровска.

30-дневное прекращение огня - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 17 марта могут появиться новые детали о возможном прекращении огня в Украине. Он отметил, что переговоры продвигаются хорошо, хоть и есть сложности.

Кроме того, в Financial Times писали, что у российского диктатора Владимира Путина мало причин прекращать войну в Украине. Он не намерен отказываться от своих целей.

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