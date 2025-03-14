Украина должна стать "стальным дикобразом", чтобы "русский медведь" не смог ее проглотить, говорят европейцы.

Страны ЕС не намерены выполнять требование Кремля о приостановке поставок оружия Украине во время 30-дневного прекращения огня. Об этом пишет DW со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

"Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохой", как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого в качестве условия перемирия", – сказал европейский дипломат на брифинге в Брюсселе.

Эту позицию подтвердил журналистам и другой дипломат. По его словам, во время потенциального перемирия следует вооружать Украину, а ни в коем случае не наоборот.

Видео дня

"Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину "стальным дикобразом", – добавил третий дипломат. Он подчеркнул, что нельзя дать россиянам "шанс" для перегруппировки и повторной атаки.

Перспектива временного перемирия на фронте

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе Украина и США выступили с инициативой о временном 30-дневном перемирии на земле, в море и в небе. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он принципиально не против такого перемирия, но только при условии, что Украина остановит мобилизацию, а Запад прекратит поставки оружия.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, подобными условиями Путин пытается затянуть переговорный процесс, чтобы продолжать двигаться к своей цели военным путем.

Американский политолог Питер Раф считает, что Путин намеренно использует тактику маленьких ультиматумов и требований уступок на каждом этапе, стремясь постепенно приблизить Украину к капитуляции.

Вас также могут заинтересовать новости: