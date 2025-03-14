Российский диктатор не намерен отказываться от своих целей.

У российского диктатора Владимира Путина мало причин для прекращения боевых действий в Украине, если РФ не добьется своих целей. Об этом говорится в статье Financial Times.

12 февраля Путин, облачившись в военную форму, посетил один из пунктов управления группировкой российских войск, где заслушал доклад о том, что Москва якобы близка к возвращению всей Курской области. По данным издания, послание российского диктатора было четким: у РФ нет причин прекращать боевые действия без достижения всех поставленных целей.

Уточняется, что пока Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, задача Путина заключается в том, чтобы максимально использовать преимущество России на поле боя и в то же время убедить США в том, что сближение с американским президентом идет по плану.

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"Трамп не может предложить ничего такого, что заставило бы Россию отказаться от своих целей в Украине. Для русских рычагом воздействия является продолжение боевых действий, пока они ведут переговоры. Именно поэтому они захотят увязать любое обсуждение прекращения боевых действий с более обширным политическим процессом", - считает политолог из Rand Corporation Сэмюэл Чарап.

В свою очередь, директор и старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев считает, что для Путина 30-дневное прекращение огня "выглядит, как ловушка".

"Есть шанс, что Россия загонит Украину в угол на поле боя, и тогда ей придется принимать неудобные решения. РФ знает, что Трамп хочет быстрого достижения мира, но она не может спустить Украину с крючка", - отметил он.

По словам Габуева, во время режима прекращения огня Киев может договориться с европейскими союзниками о вводе миротворцев. В таком случае Москва столкнется с дилеммой: напасть на них и быть обвиненной в нарушении перемирия или просто "проглотить это" и позволить Украине укрепить свои позиции.

Реакция Путина на идею о перемирии

Как сообщал УНИАН, Путин провел телефонный разговор с президентом США по поводу прекращения огня на 30 дней. Трамп утверждал, что в Курской области в полном российском окружении находятся тысячи украинских военнослужащих. В связи с этим он настойчиво просил российского диктатора "пощадить их жизни".

За день до этого Путин заверял, будто РФ поддерживает саму идею "закончить конфликт мирно". Более того, он потребовал, чтобы Украина во время потенциального перемирия не проводила мобилизацию и подготовку военнослужащих, а также не получала от союзников вооружения.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не хочет никакого прекращения войны, потому что в противном случае он останется ни с чем.

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