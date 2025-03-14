Трамп заявил, что переговоры продвигаются хорошо, хоть и есть сложности.

Уже в следующий понедельник, 17 марта 2025 года, может появиться больше деталей касаемо возможного прекращения огня в Украине, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, ситуация продолжает оставаться сложной, но переговоры с Украиной и Россией "идут хорошо".

"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока что все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо", - заявил он в интервью журналистке Шерил Эткиссон на Youtube.

Однако Трамп также отказался прямо отвечать на вопрос о том, что он будет делать, если кремлевский диктатор Владимир Путин вдруг нарушит прекращение огня. Он сказал, что в таком случае весь мир ждут "плохие новости", но он все еще верит, что российский лидер согласится на сделку.

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Другие заявления Дональда Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что США обсуждает с Украиной вопрос контроля над ЗАЭС и оккупированными территориями. По словам президента США, все это является частью непростого процесса. Однако первый этап - это все же прекращение огня.

Кроме того, Трамп заявил, что аннексия Гренландии все же состоится. По его словам, сейчас вокруг побережья плавает слишком много "игроков" и поэтому "надо быть осторожными".

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