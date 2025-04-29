Ранее российский диктатор отмечал, что "перемирие" должно состояться до 9 мая.

Предложение российского диктатора Владимира Путина о "перемирии" на 9 мая является началом прямых переговоров без предварительных условий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают росСМИ.

"Перемирие в этой ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима, укрепления его военных возможностей", - сказал он.

"Путинское перемирие" до 9 мая - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 апреля российский диктатор объявил новое "перемирие" - по случаю 80-летия победы в советско-германской войне. Такое "перемирие" якобы с остановкой всех боевых действий должно длиться с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая.

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В то же время в ВСУ прокомментировали "перемирие" до 9 мая. Там отметили, что вообще не воспринимают таких слов Путина.

"Какой смысл обращать внимание на то, что говорит рот Путина? Надо смотреть за руками. Надо смотреть на ситуацию на месте. А на месте как-то ничего не меняется. Да, спала интенсивность на тех направлениях, где она и была невысокая, но на Покровском - никто и не заметил, если честно. Если не включить телевизор или радио, не смотреть новости, то никто бы и не узнал, что у нас есть "перемирие"", - рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

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