По словам Жмайло, Москва понимает, что главнокомандующий ВСУ Сирский "умеет удивлять".

РФ предложила так называемое кратковременное перемирие на 9 мая, потому что Кремль опасается, что во время празднования на Красной площади в Москве, куда российский диктатор Владимир Путин пригласил ряд иностранных гостей, может произойти что-то неожиданное. Например, начнется воздушная тревога из-за атаки украинских дронов. Об этом в эфире телемарафона сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Почему россияне выдвинули идею перемирия на 9 мая? Потому что понимают, что наш главнокомандующий Сырский умеет удивлять", - подчеркнул специалист.

Он напомнил, что оккупанты не соглашаются на 30-дневное перемирие, которое предложили США во время переговоров в Саудовской Аравии, продолжают вести активные боевые действия и накапливают войска.

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"Россияне, исходя из этой идеи (перемирие на 9 мая - УНИАН), хотят провести главный праздник своей страны без звуков воздушной тревоги. Извините, когда ты стягиваешь гостей из Средней Азии, а сюда летят дроны и раздаются сигналы воздушной тревоги и нужно спускаться в бомбоубежище, какой же это праздник? Для их народонаселения это - признак слабости кремлевского режима и лично Путина. Именно поэтому они это выдвигают", - считает Жмайло.

Кроме того, еще раньше представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов также отмечал, что Россия таким образом хочет нас переиграть: не соглашаются на 30-дневное перемирие, но настаивают на "перекуре" на 9 мая. Как пояснил Жмайло, если страна откажется от предложения РФ, Кремль начнет разгонять фейки о том, что Украина не способна договариваться, мол, Киев "не стремится к миру".

Жмайло предполагает, что международное сообщество будет давить на Украину относительно воздержания от ударов по врагу во время празднования 9 мая. Как надеется эксперт, в таком случае Украина должна получить "какую-то помощь" за свою договороспособность.

Путинское перемирие до 9 мая

Как писал УНИАН, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным так называемое "перемирие" на 9 мая в Украине расценивают как цинизм: Москва пытается сформировать режим прекращения огня в соответствии с собственными интересами.

Издание Politico напомнило, что россияне нарушили однодневное перемирие на Пасху, а вину за это возложили на Украину. В то же время 9 мая - символ милитаристской идеологии России, а на параде в Москве ожидаются лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич.

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