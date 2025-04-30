Сырский сообщил, что принято решение нарастить обеспечение боеприпасами украинские бригады, которые защищают Днепропетровщину.

Оккупанты упорно прилагают усилия с целью прорыва украинской обороны и выхода на административные границы Днепропетровской области.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в Telegram. Как отметил Сырский, несмотря на громкие заявления российского высшего руководства о готовности к прекращению огня на майские праздники, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении.

"Отсутствие перспектив в оперативном и тактическом плане не останавливают врага, он упорно пытается прорвать оборону наших войск на этом направлении и выйти на административную границу Днепропетровской области", - подчеркнул Сырский.

Видео дня

В частности, с этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит на смерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах.

В связи с указанной ситуацией Сырский посвятил день работе в украинских бригадах, которые держат оборону именно на этом направлении, с целью решения проблемных вопросов и оказания помощи командирам частей в организации боевых действий.

Он подробно заслушал командиров, принял решение о дополнительном обеспечении боеприпасами, дронами, средствами РЭБ и резервами.

"Особый акцент сделан на беспилотные ударные системы", - добавил Сырский.

Он отметил, что несмотря на постоянный натиск и попытки прорыва, враг постоянно несет потери и отходит назад.

"Огневое поражение осуществляется на всю глубину боевых порядков противника", - подчеркнул главнокомандующий.

Ситуация в Днепропетровской области

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что российская армия имеет задание от руководства РФ пересечь административную границу Днепропетровской области, и для этого оккупанты не жалеют своих солдат - направление усеяно трупами оккупантов. На том направлении россияне накопили очень много живой силы, пытаются подтягивать технику. В частности, на Покровском направлении россияне оперируют 250-350 танками.

Вас также могут заинтересовать новости: