В СНБО подвели итоги первой недели перемирия на Донбассе

По данным Совбеза, перемирие выполняется, а единичные обстрелы "не имеют системного характера".

В Совете национальной безопасности и обороны Украины подвели итоги первой недели перемирия на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирие без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь, - говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркивают, что до объявления перемирия ежедневные обстрелы достигали 16-18, подавляющее большинство из них велось прицельно с применением тяжелого вооружения - артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов и снайперского оружия. Еженедельно в среднем погибали 2-3 украинских бойцов, 6-8 получали ранения. Аналогичные потери были и у боевиков, добавляют в Совбезе.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, "любым попыткам дискредитации мирных инициатив, включая провокациям на линии соприкосновения, будет дан жесткий отпор". Он также выразил надежду, что договоренности ТКГ будут и в дальнейшем выполняться.

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"Надеемся, что прекращение огня станет существенным шагом к окончанию войны и возвращению наших территорий", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, новое перемирие начало действовать 27 июля. За все его время ОБСЕ насчитала более двух сотен нарушений.

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