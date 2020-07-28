Перемирие на Донбассе: вице-премьер намекнул, что террористы тоже заинтересованы в прекращении огня

По словам Резникова, представители боевиков на переговорах каждый раз получают перед ними указания.

Боевики на Донбассе не вели бы переговоры в Минске и не спорили бы по каждому слову, по каждой запятой, если бы у них не было намерения соблюдать режим прекращения огня.

Такое мнение высказал вице-премьер по реинтеграции, участник ТКГ в Минске Алексей Резников в эфире "Громадського радио".

Он также рассказал о переговорах в ТКГ относительно нового перемирия.

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"Те люди, которые находятся в переговорном процессе – они не являются военными. Они выполняют те указания и инструкции, которые получают перед каждым Минском, но у меня есть ожидания, что они бы не вели эти переговоры и не спорили бы по каждому слову, по каждой запятой тех дополнительных мер, если бы у них не было намерения придерживаться режима прекращения огня, так как с их стороны также гибнут люди", – говорит Резников.

Как сообщал УНИАН, новое перемирие на Донбассе начало действовать с полуночи 27 июля, однако было сорвано террористами. Вчера во многих городах Украины прошли акции протеста против перемирия.

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