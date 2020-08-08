Кравчук рассказал о четырех вариантах полной "тишины" на Донбассе

Кравчук подчеркнул, что Украина готова идти на уступки, если соответствующие шаги будут и от "той стороны".

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о четырех вариантах, которыми можно достичь полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом он рассказал в эфире Obozrevatel TV.

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«Мы видим, что это надо делать путем переговоров - раз, путем дискуссий - два, путем компромиссов - три. И путем соответствующих уступок», - сказал он.

Кравчук подчеркнул, что Украина готова идти на уступки, если соответствующие шаги будут и от «той стороны». При этом он выступил против любых ультиматумов.

«Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались и нами, и людьми, подчиненными в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго», - ответил он.

Как известно, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) 22 июля.

В первые сутки перемирия на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны контролируемых Россией боевиков, российские наемники совершают провокационные выстрелы почти каждый день.

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