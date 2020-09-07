Враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия и один - из РПГ.

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, 7 сентября, по состоянию на 12:30 на линии боевого столкновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. После 9:10 с направления от Крутой Балки оккупанты произвели несколько выстрелов из стрелкового оружия и один - из РПГ в районе Каменки", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Обострение на Донбассе: что произошло

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один ранен.

Утром 7 сентября был обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине.

Еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

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Автор: Леся Лещенко