Оккупанты продолжают убивать и насиловать мирных граждан, потому что "по-другому они не умеют".

Прямо сейчас на Запорожском направлении происходят "новые Бучи", зверства россиян фиксируют сразу в трех местах.

Это будет продолжаться до тех пор, пока у нашей страны не будет достаточно оружия для отвоевания захваченных территории, заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

"Мы объясняем, что каждый день, когда вы не даете оружие, каждый день, пока они на нашей земле, это новая-новая Буча", – сказал Арестович.

Он добавил, что оккупанты продолжают убивать и насиловать мирных граждан, потому что "по-другому они не умеют".

Как живет Запорожская область в оккупации

Большинство территории Запорожской области находится в оккупации почти с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Оккупанты продолжают совершать военные преступления и похищать людей.

Ранее сообщалось, что россияне поездами вывозят зерно из Запорожской и Херсонской областей. По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, рашисты хотят повторить голодомор не только в Украине, но и вызвать голод в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: