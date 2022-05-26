Российские захватчики с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где прячутся от обстрелов гражданские.

Служба безопасности Украины получила очередное подтверждение убийств рашистами мирных украинцев.

Как речь идет в перехваченной СБУ разговоре оккупанта с женой, российские захватчики с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где прячутся от обстрелов гражданские.

Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, Ккто там, а гранаты кидаем... У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", – хвастается перед женой российский захватчик, находившийся в Харьковской области.

Он "успокаивает" женщину, что это, мол, обычная практика, и в то же время рассказывает, как оккупанты из другого подразделения издевались и изнасиловали женщину.

Среди своих "достижений" рассказывает о пытках и многочисленных убийствах и говорит, что ему все равно - гражданские лица или нет.

"Я могу просто взять нож, уши отрезать", – сказал он.

Оккупант отметил, что планирует делать это и в России.

В другом перехвате СБУ оккупант хвастался перед женой зверским убийством украинца, представляя себя вымышленным персонажем. При этом женщине безразлично к убитому украинцу, но ей все же противно слушать о кровавых мечтах своего мужа.

Ранее УНИАН сообщал, что ЕС, США и Великобритания создали консультативную группу для расследования преступлений РФ. Стороны полны решимости обеспечить привлечение к ответственности тех, кто виновен в ужасных зверствах, совершенных в Украине.

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