Группа будет продвигать обязательства, взятые на себя ЕС, США и Британией.

Европейский Союз, США и Великобритания создали консультативную группу по преступлениям, связанным со зверствами (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), для координации усилий по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях во время масштабной войны России против Украины.

Как сообщает "Радио Свобода", соответствующее заявление распространил Государственный департамент США.

"ACA усилит нынешние усилия ЕС, США и Великобритании по привлечению к ответственности за зверства в контексте агрессивной войны России против Украины. Группа будет продвигать обязательства, взятые на себя ЕС, США и Британией, чтобы продемонстрировать международную поддержку и солидарность в этот решающий исторический момент для Украины", – говорится в сообщении.

Главной миссией ACA будет поддержка подразделений Офиса генерального прокурора Украины в расследовании военных преступлений.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, комментируя создание группы, заявил, что очень важно обеспечить, чтобы все виновные в ужасных зверствах, совершенных во время неспровоцированной военной агрессии России в Украине, предстали перед судом.

"За военные преступления не может быть безнаказанности", - подчеркнул Боррель.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что эта инициатива "будет прямо поддерживать усилия Офиса генпрокурора по документированию, сохранению и анализу доказательств военных преступлений и других зверств, совершенных российскими военнослужащими в Украине".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что стороны "полны решимости обеспечить привлечение к ответственности тех, кто виновен в чудовищных зверствах, совершенных в Украине".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подчеркнула, что "есть много доказательств" зверств российских войск на территории Украины против мирного населения, в частности, детей.

"Создание этой группы поддержки и советы международных экспертов с опытом работы в других международных уголовных трибуналах и национальной уголовно-правовой практике помогут нашей команде в расследовании и судебном преследовании этих преступлений", – заявила она.

Как сообщал УНИАН, 24 мая министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в Украине зарегистрировано более 20 тыс. военных преступлений.