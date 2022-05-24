Российские оккупанты наслаждаются убийствами мирных украинцев и фанатеют от персонажей вымышленной вселенной "Властелина колец".
Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.
Там отмечают, что это шокирует и не фантастика, а обычный зверский рашизм и садизм.
"Мы вчера "укра" было поймали… Теперь он в другом мире. Я ему свой "свинокол" прямо в сердце вогнал… У меня клинок, как у Фродо Беггинса. Так что я свою мечту… я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол", – рассказывает российский захватчик своей жене.
При этом женщина безразлична к убитому украинцу, но ей все же противно слушать о кровавых мечтах своего мужа.
"Судя по всему, она не особо будет ждать его возвращения домой", - считают в СБУ.
Как сообщал УНИАН, пьяный российский оккупант похвастался своей жене зверствами, которые он устраивает в Украине. Однако женщина не пришла в восторг от таких признаний. Россиянка ужаснулась, ее испугали слова рашиста о жестоких убийствах.
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