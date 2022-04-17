В бездыханное тело жертвы выпустили несколько пуль.

Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговоры оккупанта, который рассказывает о зверствах против мирного населения.

В новом обнародованном аудио военный, мобилизированный россиянами из так называемой "ЛНР", рассказывает жене о жестоком убийстве украинки оккупантами.

Как выяснилось, единственной виной женщины было то, ее брат якобы служит в полку "Азов".

"Там баба лежит какая-то, башка прострелена, лежит, дергается. Я говорю: "Что это за х**ня?". А они мне говорят, короче, типа у нее брат в "Азове" что-то это самое... И она тут, короче, начала х**ню короче какую-то пороть", - говорит он.

Российские оккупанты убили женщину с особым цинизмом, выпуская по нескольку пуль даже в бездыханное тело. Воин якобы был возмущен поведением "коллег", но не помешал военному преступлению.

"Короче, они ее расстреляли. Она еще лежит, дергается, в голове дырка... Позвали еще, он еще раз пульнул, она еще лежит-дергается, он еще раз пульнул... Все, говорю: "Ей пи**а. Вы ее хоть закопайте", - говорит он.

СБУ перехватывает подобные разговоры захватчиков и документирует их преступления – чтобы в дальнейшем привлечь всех виновных к ответственности.

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