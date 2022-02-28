Наша делегация полетела через Польшу.

Переговоры украинской делегации с российской еще не начались.

Об этом сообщила народный депутат Украины Евгения Кравчук (фракции "Слуга народа") во время телемарафона.

Она отметила: "Они еще не начались. Мы держим связь с Давидом Арахамией (глава фракции "Слуга народа" - УНИАН), это правда, что он есть в переговорной группе. Они сейчас летят польским вертолетом, потому что наша делегация понимала, что белорусы, россияне могут в любой момент предать, и никто не собирался напрямую через Полесье, поэтому наша делегация поехала через Польшу".

По словам Кравчук, переговоры могут начаться через час-полтора.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, по результатам которой была достигнута договоренность о встрече украинской делегации с российской в районе реки Припять.

При этом Лукашенко ранее заявлял, что "взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который входит в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Белоруссии, заявил, что они сегодня проводятся для того, чтобы "услышать предложения".

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