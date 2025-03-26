Журналист допустил, что недоверие может быть вызвано поведением американского президента Дональда Трампа и некоторых членов его команды.

Если читать между строк договоренности о перемирии и прекращении огня в Черном море, то они говорят о растущем недоверии Украины к США.

Такое мнение высказал американский корреспондент Sky News Джеймс Мэтьюз. "Меня поражает то, что Украина говорит о том, как она приветствует добрые услуги третьих стран с целью поддержки реализации энергетических и морских соглашений", - высказал свое мнение Мэтьюз.

Журналист допустил, что недоверие может быть вызвано поведением американского президента Дональда Трампа, "склоняющегося к Москве", и поведением "таких людей, как Стив Виткофф и ключевых лиц, связанных с Россией".

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Журналист напомнил, что спецпосланник Стив Виткофф подвергся "резкой критике" даже со стороны американских СМИ за то, как он "лирически" отзывался о своих встречах с российским диктатором Путиным и говорил "в российских терминах" о своей философии, сказал Мэтьюз.

Договоренности по Черному морю

25 марта российская сторона заявила, что США согласились на снятие части санкций в обмен на поддержку соглашения по Черному морю.

Сам Трамп заявил, что его администрация рассматривает выдвинутые Россией требования. "Есть пять или шесть условий и мы рассматриваем их все", - сказал он.

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