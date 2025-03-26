Он отметил, что Украина собственными силами и так обеспечила безопасность на Черном море.

Россияне после встреч в Саудовской Аравии стремятся узаконить грабеж украинского продовольствия. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV.

Эксперт отметил, что надо еще посмотреть, будет ли перемирие на Черном море, и в частности, будут ли россияне и в дальнейшем наносить удары по Николаевскому, Херсонскому и Одесскому портам.

"Черное море - это такая зона, где Украина достигла успеха, где и без того было нормально с судоходством. То есть, Украина обеспечила полностью своими усилиями и своими возможностями безопасность судоходства в Черном море. Соответственно, это перемирие в Черном море и без того происходило. Очень бы не хотелось, чтобы в результате этих мирных инициатив Российская Федерация снова начала перекрывать зону в Черном море... чтобы снова на "вышках Бойко" не начало взрываться оборудование, и Российская Федерация не говорила, что она это перемирие не нарушает", - отметил Попович.

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При этом, как отметил эксперт, россияне выдвигают собственные условия.

"Вчера был параллельный выпуск условий от россиян. Оказывается, что по их версии, весь этот режим прекращения огня должен действовать после того, как только США начнут снимать санкции с определенных субъектов деятельности РФ, которые связаны с поставками продовольствия. Таким образом они хотят узаконить грабеж украинских земель, транспортировку зерна - это продовольствие, но это зерно взято на украинских землях. Они хотят это узаконить. Снять часть санкций со своих предприятий и банков", - подчеркнул Попович.

По его мнению, россияне, таким образом, хотят определенным образом сделать пробоину в санкционном режиме.

Переговоры в Саудовской Аравии

23-25 марта в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) состоялись отдельные встречи делегаций Украины и США, а также США и России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встреч. По его данным, была достигнута договоренность о:

прекращении огня в Черном море;

не наносить удары по энергетической системе;

контроле и мониторинге этих режимов прекращения огня;

все будут работать над тем, чтобы в результате иметь устойчивый мир.

А вот пятый пункт договоренностей в заявлениях Украины с США, и США с Россией разный. Россияне подняли вопрос о снятии санкций. Украина на это не согласилась. В то же время, Украина настаивает на возвращении депортированных и похищенных детей, на обмене военнопленных и гражданских.

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