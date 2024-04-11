В частности, должны разработать дорожную карту окончания войны на основе справедливости.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, чего стоит ожидать от первого Глобального саммита мира, который состоится в июне в Швейцарии. Как передает корреспондент УНИАН, на совместном брифинге с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой в Вильнюсе глава государства проинформировал, что пригласил 12 стран-партнеров Инициативы трех морей (Триморья) не только принять участие в первом инаугурационном Глобальном саммите мира, но и привлечь к саммиту лидеров других стран.

"Важно, чтобы мировое большинство реально своими действиями объединилось ради справедливого мира - так же, как все объединены по этому поводу в риторике", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Саммит мира состоится в июне. Глава государства сказал, что дата проведения саммита будет объявлена чуть позже. Он верит, что большинство стран цивилизованного мира и тех, которые поддерживают справедливый мир, будут участвовать в этом мероприятии.

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"Там будет разработана подробная карта по окончанию этой войны с точки зрения справедливого мира, основываясь на резолюциях соглашений. И после этого этот документ будет проработан на техническом уровне. И будет дана возможность в том или ином формате, все это решат на первом саммите, - как заставить Россию к этим шагам, а эти шаги по справедливому миру", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно он сказал, что если не будет помощи от США, то Украине будет очень сложно.

"Мы будем терять наших людей. Терять наших воинов, абсолютно бесценных. Вопрос не только в территориях, когда кто-то распространяет такие российские нарративы, что вопрос только в территории. Вопрос в людях. А территории также для нас важны. Потому что, если ты не восстанавливаешь свою территориальную целостность - то и к тебе нет уважения и к твоему суверенитету. И тогда - это замороженный конфликт. Уже будет вопрос времени, когда Путин снова вернется. Поэтому так важно, чтобы все было по закону при уважении к народу Украины, как и каждого демократического народа, и при уважении к суверенитету нашей независимой страны", - сказал Зеленский.

Глобальный саммит мира - что стоит знать

Стали известны даты проведения Глобального саммита мира по инициативе Украины. Мероприятие состоится 15-16 июня в Швейцарии. На него пригласят представителей более 100 стран мира.

В частности, Швейцария, которая будет хозяйкой саммита, надеется принять представителей более 120 стран.

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