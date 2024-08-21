27-летний командир одного из отделений 3 штурмовой бригады Сергей Тягий (позывной "Рэмбо") рассказал о боях с российскими захватчиками.

Он вернулся из Польши, чтобы присоединиться к защите Украины. Во время обороны Авдеевки боец получил тяжелое ранение, поэтому сейчас проходит реабилитацию. В интервью Суспільне Чернівці "Рембо" сказал, что планирует вернуться на службу.

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"В бою главное смириться с тем, что перед артиллерией ты ничего не можешь сделать. Единственное - вкопаться глубже и лежать ниже всех. Но во время стрелкового боя мы должны быть максимально эффективными и искусными - показать все навыки, которые приобрели во время подготовки", - объясняет военный.

По его словам, во время боя моральное состояние бойцов зависит от командиров. Когда военные заходят на боевые позиции, то с ними находится командир или сержант взвода.

"Во время выезда на Авдеевку были оба. Когда я был командиром отделения, то постоянно держал связь с командиром взвода. Там разные корректировки, когда, откуда идет враг и в каком количестве. Мне было морально легче, потому что я ориентировался, какой сектор проверить, сколько бойцов и с каким оружием туда поставить. Было, что враг шел по 4-5 человек, то мы могли применить стрелковое оружие. Если враг в здании - то противотанковый гранатомет. Легче, когда командир на связи: корректирует боекомплекты, воду, замену бойцов", - говорит Тягий.

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