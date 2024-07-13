В частности, бойцы уничтожили наблюдательный пункт оккупантов в Харьковской области.

Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) взорвала наблюдательный пункт российских оккупантов в Харьковской области, опубликовав видео своих новых ударов.

"Всего восемь жирных целей. Так наваливает наше робоподразделение - Батальон беспилотных систем - на передовой!" - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что для удара по наблюдательному пункту бойцы бригады использовали современный дрон-гексакоптер, благодаря которому он был уничтожен "до основания".

Кроме него, среди самых свежих попаданий - очередная самоходная артсистема "Нона-С" и миномет. Также бойцы поразили полевой состав боекомплекта, баги и несколько российских грузовиков.

Третья штурмовая бьет по целям РФ - новые удары

Потери России в Украине - новые данные

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения составляют примерно 557770 человек личного состава. За сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1120 противников.

Кроме того, за те же сутки украинские бойцы поразили 8 танков, 24 боевых бронированных машины, 58 артиллерийских систем и 1 средство противовоздушной обороны.

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