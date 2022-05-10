По словам американского чиновника из сферы обороны, за последние сутки в Украину поступило 13 поставок оружия из семи стран.

Санкции против России начинают наносить ущерб ее оборонно-промышленной базе, в частности, российской армии трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на брифинге, сообщает Пентагон.

"Мы видели, что они использовали уже много высокоточного оружия. Они продолжают бить по Мариуполю кучей тупых (неуправляемых – ред.) бомб. Следовательно, у них возникают проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов. Мы считаем, что санкции и экспортный контроль, особенно когда речь идет об электронных компонентах, повлияли на возможности российской оборонно-промышленной базы и их способность пополнять запасы", - отметил он.

По словам американского чиновника из сферы обороны, за последние сутки в Украину поступило 13 поставок оружия из семи стран.

По его словам, в Украину уже доставили 85 гаубиц из 90 обещанных, а также 110 тысяч снарядов к ним. Украинские военные проходят обучение по пользованию новым оружием.

Российские военные, по словам американского чиновника, не очень продвинулись в Украине за последние 24 часа. Он также сказал, что в Пентагоне не видят признаков того, что Россия может мобилизовать больше сил, "независимо от 9 мая".

Накануне британская разведка сообщала, что в России серьезно уменьшилось количество высокоточных боеприпасов поэтому она использует для бомбардировок устаревшие ракеты и бомбы.

Зато в украинском Минобороны отметили, что Россия выстреляла по Украине примерно половину имеющихся ракет, но еще имеет мощности и определенный запас комплектующих, чтобы изготавливать новые.

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