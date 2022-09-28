В Пентагоне подчеркнули, что этот пакет поможет нам защищать страну от российской агрессии.

Пентагон подтвердил новую помощь для Украины, размер которой составит примерно 1,1 миллиарда долларов. Отмечается, что это будет "многолетним вложением" в критические важные возможности для создания прочной мощи Вооруженных сил Украины.

Полный список того, что получит наша страна, уже появился на сайте Пентагона.

Анонсированная помощь даст начало процессу предоставления Украине приоритетных возможностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В Пентагоне подчеркнули, что этот пакет поможет нам защищать страну от российской агрессии.

Видео дня

Что получит Украина:

18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и соответствующие боеприпасы;

150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

150 тактических машин для буксировки вооружения;

40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники;

Два радара для беспилотных летательных аппаратов;

20 многоцелевых радаров;

Противобеспилотные воздушные системы;

Тактические защищенные системы связи, системы наблюдения и оптику;

Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

Бронежилеты и другое полевое снаряжение;

Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

"В общей сложности с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около 16,9 млрд долларов помощи в области безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине около 19 млрд долларов помощи в области безопасности, а с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России — более 16,2 млрд долларов США. 24 февраля", - добавили в Пентагоне.

Отмечается, что министерство обороны США продолжает работать с Украиной, чтобы удовлетворить как ее неотложные, так и долгосрочные потребности в помощи в области безопасности.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами наши совместные усилия помогут Украине продолжать добиваться успеха сегодня, создавая прочную мощь украинских вооруженных сил для обеспечения дальнейшей свободы и независимости украинского народа", - заявил Пентагон.

Новость дополняется...