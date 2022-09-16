Речь идет о ближайших двух месяцах.

В США ожидают, что первые две батареи зенитных ракетных комплекса NASAMS для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО) будут доставлены в Украину в течение двух месяцев.

Соответствующую информацию на открытом брифинге 16 сентября озвучил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, сообщили в Пентагоне.

"Надеемся, что две батареи NASAMS будут отправлены в течение следующих двух месяцев. Эти системы ПВО помогут Украине защититься от опасности с воздуха, в частности от самолетов, беспилотников и крылатых ракет" – отметил он. Видео дня

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с 5 странами предоставление нашему государству систем противовоздушной обороны.

Как известно, во второй половине августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят комплексы NASAMS, которые смогут усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Ранее высказывалось, мнение, что две батареи зенитных ракетных комплексов NASAMS с ракетами к ним смогут прикрыть максимум два объекта.

На днях, 13 сентября, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что от западных партнеров Украина ожидает не только NASAMS, но и немецкие системы IRIS-T,.

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