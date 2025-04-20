Военный подчеркнул, что в настоящее время на некоторых участках фронта может стало немного тише, но на некоторых - ничего не изменилось.

Полное прекращение огня на фронте в Украине невозможно ввести из-за высокой динамики боевых действий.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр).

"Не смешите с этим "пасхальным перемирием". Даже не могу представить, каким образом полное прекращение огня можно внедрить с той динамикой боевых действий, что сегодня есть на фронте", - отметил он.

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Жорин отметил, что в этих условиях любое перемирие чрезвычайно трудно организовать и обеспечить на тактическом уровне. "Пока не видел ни одного адекватного механизма", - констатировал он.

Военный подчеркнул, что в настоящее время на линии боевого соприкосновения на некоторых участках может стало немного тише, но на некоторых - абсолютно ничего не изменилось.

Пасхальное перемирие

Вчера кремлевский диктатор Путин объявил, что его оккупационная армия прекратит огонь в Украине на 30 часов.

В Украине и Европе скептически оценили инициативу Путина.

Сегодня днем украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что с 10 утра РФ начала наращивать обстрелы и применение дронов. По его данным, наиболее активные действия российская армия этим утром проводит на двух направлениях.

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