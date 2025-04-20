"Пасхальное перемирие" отметилось системным его нарушением со стороны агрессора.

Под вечер российские оккупанты увеличили применение тяжелого вооружения на фронте, вопреки объявленному Кремлем "перемирию". Об этом сообщил в своем Телеграмм президент Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сирского о ситуации по состоянию на 16:00.

"С начала суток и до 16 часов в целом произошло 46 российских штурмовых действий на разных направлениях и 901 обстрел, и из этого количества 448 - именно из тяжелого вооружения. Зафиксированы уже более чем четыре сотни применений FPV россиянами", - рассказал Зеленский.

По данным президента, наибольшую активность враг проявляет на Покровском направлении. Кроме того россияне не соблюдают перемирие в Курской области, а также на Северском и других направлениях в Донецкой области.

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"На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, которые это совершили, будут уничтожены", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Силы обороны будут действовать "абсолютно зеркально". Также президент отметил необходимость дальнейшего давления на Москву, а в случае новых договоренностей о перемирии - нужен реальный контроль за действиями агрессора.

"Эта Пасха однозначно доказала, что единственным источником войны и причиной ее затягивания является Россия. Мы готовы двигаться к миру и полному, безусловному и честному прекращению огня, которое может длиться не менее 30 дней, но ответа России относительно этого до сих пор нет", - отметил глава государства.

Пасхальное перемирие: последние новости

Как писал УНИАН, со вчерашнего вечера на фронте должно было начаться "пасхальное перемирие", которое в одностороннем порядке объявил Кремль. И хотя в целом интенсивность боев снизилась, о полной тишине речь не шла с самого начала. А уже с утра враг начал наращивать количество обстрелов из тяжелого вооружения.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что 30-часовое перемирие было нужно лишь для того, чтобы смягчить отношение Трампа к России на фоне напряженности последних недель. Кроме того, это хороший повод обвинить Украину в срыве этого перемирия.

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