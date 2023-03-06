По его мнению, в начале лета украинские войска могут пойти в контрнаступление.

Для украинских войск имеет смысл отойти на более защищенную линию в Бахмуте Донецкой области.

Такое мнение высказал бывший глава Генерального штаба Великобритании генерал Ричард Даннатт, пишет CNN. Он считает, что город, возле которого уже длительное время идут ожесточенные бои, стратегически "не очень важен" для Украины.

"Осажденный город эффективно служил наковальней, на которой было сломано так много русских жизней, и поэтому для украинцев сейчас имеет смысл отойти на более обороноспособную линию и продолжить бой там", - сказал Даннатт.

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Он убежден, что сейчас основной задачей ВСУ будет сдерживание российских наступлений, а в конце весны - в начале лета они смогут провести сильное контрнаступление, используя западную технику. "Я думаю, что не я один полагаю, что несколько решающих ударов, нанесенных в определенных точках на этом очень протяженном фронте по русской армии, вполне могли бы сломить боевой дух русского солдата или сломить хребет русской армии", - добавил он.

Даннатт не думает, что Запад сделал достаточно в вопросе поставок оружия Украине. "Мы должны сделать все возможное, чтобы эта война завершилась в этом году", - подчеркнул он.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут находиться в городе, пока это будет разумно.

4 марта лейтенант Национальной гвардии Владимир Назаренко рассказал, что украинские войска стабилизировали линию фронта, хоть это и было чрезвычайно тяжело.

В ВСУ сообщают, что на окраинах Бахмута продолжаются бои с российскими оккупантами, они несут большие потери.

Недавно стало известно, что украинские защитники сумели уничтожить за одну ночь 15 групп наемников "Вагнера".

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