В то же время украинское командование не пойдет не риск окружения.

Российским войскам не удастся в ближайшее время окружить Бахмут Донецкой области.

К такому выводу пришли аналитики И нститута изучения войны (ISW) в новом отчете. Отмечается, что оккупанты обеспечили себе достаточное позиционное преимущество, чтобы осуществлять определенные маневры против украинских защитников в определенных районах Бахмута. Впрочем, в ближайшее время город не окружат, украинские защитники остаются на позициях в Бахмуте.

Аналитики подтвердили, что вчера войска РФ совершили одно ограниченное подтвержденное наступление вблизи Бахмута.

Видео дня

Хотя 3 марта ISW предполагал, что украинские силы, вероятно, готовятся к уходу из Бахмута, пока не понятно, приняло ли украинское командование такое решение.

Аналитики отмечают, что продвижение оккупантов в Бахмуте было медленным. Нет оснований полагать, что в ближайшее время город попадет в окружение, или оккупанти моггут взять его лобовыми атаками.

В то же время захватчики, вероятно, продвинулись достаточно близко к критическим наземным коммуникациям с северо-востока, чтобы угрожать украинским путям отхода классическим разворотным движением.

Аналитики предполагают, что оккупанты намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но командование ВСУ заявило, что оно, скорее всего, даст команду об отступлении, чем пойдет на риск окружения. Даже в случае ухода украинцы все еще могут удержать свои позиции в Бахмуте, если решат попробовать.

Бои за Бахмут: последние новости

Бахмут - одно из самых трудных направлений на фронте уже несколько месяцев. Россияне пытаются окружить город, идут жесткие бои, окрестности устланы трупами оккупантов. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия под Бахмутом ежедневно теряет по 500 военных.

Несколько дней назад главарь "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что город почти полностью окружен и осталась только одна свободная дорога для ВСУ. На фоне этого заявления одному из подразделений тактической аэроразведки приказали покинуть Бахмут.

По данным СNN, в ночь на 3 марта русские войска взорвали важное транспортное сооружение вблизи Бахмута. Однако украинские силы до сих пор на позициях, об уходе речь не идет.

Вас также могут заинтересовать новости: