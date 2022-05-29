Сообщается, что уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники.

В результате контратаки на юге от Кривого Рога уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, неделя была очень напряженной как для Кривого Рога, так и в целом по этому направлению.

Так, в течение недели Кривой Рог дважды подвергался ракетным ударам, а среду на территорию одного из промышленных предприятий были прилеты трех крылатых ракет.

"Вчера после 20:00 враг ударил несколькими ракетами по территории одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Всю ночь и утро подразделения спасателей ликвидировали пожар и другие последствия. Слава Богу, также обошлось без жертв, на данный момент это уже точно. Все завалы разобраны", - рассказал Вилкул.

Он подчеркнул, что враг продолжает вести обстрелы по всей линии соприкосновения, при этом оккупанты применяют все виды ракетных систем залпового огня, ствольную артиллерию, танки, минометы и боевую авиацию, а также продолжают применять и запрещенные Женевской конвенцией кассетные и фосфорные боеприпасы.

Сегодня враг вел обстрелы в районе населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Князевка, Токарево.

"В течение недели также были обстреляны Марьянское, Кошевое, окраины Апостолово, Большая и Малая Костромка, Нововоронцовка, Осокоровка, Новоалександровка и другие населенные пункты. В результате обстрелов, в том числе, повреждены детский сад, церковь, жилые дома. Орки просто продолжают тактику выжженной земли. К сожалению, есть раненые среди мирных жителей", - добавил начальник военной администрации.

По его словам, в то же время ситуация на Криворожском направлении фронта остается хоть и напряженной, но стабильной и контролируемой.

"Была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога. Уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолёт СУ-35", - рассказал Вилкул.

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