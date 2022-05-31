Украинские воины вполне могут "рассечь пополам" группировку оккупантов на правом берегу Днепра, уверен Олег Жданов.

Известный военный эксперт Олег Жданов оценил шансы украинских защитников, которые пошли в наступление на херсонском и криворожском направлениях.

Свое мнение он высказал в интервью ТСН.

"Шансы там очень неплохие. Посмотрим", – заявил эксперт.

Жданов уверен, что ВСУ вполне могут рассечь российские войска на правом берегу Днепра и взять их в "котел".

"У нас есть шанс рассечь пополам вот этот плацдарм на правом берегу Днепра. И тогда криворожская группировка российских войск может оказаться фактически в котле, в окружении. Потому что единственный пункт обеспечения – это Каховская ГЭС, платина, по которой можно пересечь реку Днепр, а дальше только на веслах, только на лодках, поэтому для нас это был бы очень важный шаг", – заявил он.

"Если мы действительно рассекаем эту группировку, мы заходим с севера на Херсон, а они роют окопы с запада Херсона. Так что здесь очень удачное место, очень удачное время",– добавил Жданов.

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в контрнаступление на юге, оккупанты понесли потери и заняли оборону.

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