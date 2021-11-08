Военные эксперты оценили перспективы реализации Украиной "карабахского" сценария на Донбассе. Как известно, год назад Азербайджан сумел за месяц отвоевать у Армении значительную часть Карабаха.
Возможен ли подобный сценарий на востоке Украины - эксперты рассказали в комментарии сайту "Сегодня".
По словам Якуба Войнаровского, ход войны в Карабахе удалось переломить за счет беспилотников. Армения, говорит он, рассчитывала на "традиционную войну", оказавшись не готовой к современным технологиям.
"В течение первой недели беспилотники уничтожили всю систему ПВО и зенитные ракетные комплексы, потом атаковали танки, артиллерию, склады с продовольствием и боеприпасами, а также личный состав. Армия Армении, вооруженная старым советским оружием, была не в состоянии противостоять новейшим системам вооружения Азербайджана", – пояснил он.
Войнаровский считает, что тактику Азербайджана можно успешно применить на Донбассе.
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"ВСУ не имеет такого количества личного состава и техники, как армия РФ. Но, вооружившись "Байрактарами", получает значительное преимущество, так как точечными ударами может уничтожить беззащитного врага", – говорит он.
Как известно, сегодня на вооружении у ВСУ есть 12 таких беспилотников. По словам военного эксперта Олега Жданова, в следующем году их может стать больше.
"Кроме того, на следующий год в Украине запланировано серийное производство беспилотников нового поколения Bayraktar Akıncı, которые еще мощнее", – отметил Жданов.
Он добавил, что ВСУ нужно не только наращивать количество эти БПЛА, но и активно применять их на фронте. Для этого, по его мнению, нужна политическая воля президента.
"Главнокомандующий должен отдать соответствующий приказ. У нас каждый день на Донбассе гибнут солдаты, на вооружении у которых, в большинстве случаев, лишь автоматы. Почему мы не давим огневые точки противника современными средствами, которые у нас имеются? Потому что сегодня президент говорит: "Нужно перестать стрелять". И мы не стреляем, и мы получаем все больше погибших и раненых", – говорит Жданов.
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Эксперт спрогнозировал, что именно ударные беспилотники могли бы способствовать "блицкригу" ВСУ на Донбассе и сокрушительное победе Украины над врагом.
"Теоретически применение Украиной "карабахского сценария" возможно, но практически сегодня это маловероятно", – убежден Жданов.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Осенью прошлого года в регионе разгорелся вооруженный конфликт. Крупномасштабные боевые действия велись между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями Нагорно-Карабахской Республики и Армении с другой. Конфликт стал самым продолжительным и наиболее кровопролитным в регионе за период после завершения Карабахской войны в 1994 году.
10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о полном прекращение огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о мире предусматривало введение российских миротворцев, вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха.
В результате боев под контроль Азербайджанских сил перешли пять городов, четыре поселка, 286 сел и вся азербайджано-иранскакая граница. На северном участке азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд стратегических высот и населенных пунктов. На юге - территорию, прилегающую к границе с Ираном, а также город Шушу.