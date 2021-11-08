Не так давно Азербайджан за считанные недели сумел взять под свой контроль значительную часть Нагорного Карабаха.

Военные эксперты оценили перспективы реализации Украиной "карабахского" сценария на Донбассе. Как известно, год назад Азербайджан сумел за месяц отвоевать у Армении значительную часть Карабаха.

Возможен ли подобный сценарий на востоке Украины - эксперты рассказали в комментарии сайту "Сегодня".

По словам Якуба Войнаровского, ход войны в Карабахе удалось переломить за счет беспилотников. Армения, говорит он, рассчитывала на "традиционную войну", оказавшись не готовой к современным технологиям.

"В течение первой недели беспилотники уничтожили всю систему ПВО и зенитные ракетные комплексы, потом атаковали танки, артиллерию, склады с продовольствием и боеприпасами, а также личный состав. Армия Армении, вооруженная старым советским оружием, была не в состоянии противостоять новейшим системам вооружения Азербайджана", – пояснил он.

Войнаровский считает, что тактику Азербайджана можно успешно применить на Донбассе.

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"ВСУ не имеет такого количества личного состава и техники, как армия РФ. Но, вооружившись "Байрактарами", получает значительное преимущество, так как точечными ударами может уничтожить беззащитного врага", – говорит он.

Как известно, сегодня на вооружении у ВСУ есть 12 таких беспилотников. По словам военного эксперта Олега Жданова, в следующем году их может стать больше.

"Кроме того, на следующий год в Украине запланировано серийное производство беспилотников нового поколения Bayraktar Akıncı, которые еще мощнее", – отметил Жданов.

Он добавил, что ВСУ нужно не только наращивать количество эти БПЛА, но и активно применять их на фронте. Для этого, по его мнению, нужна политическая воля президента.

"Главнокомандующий должен отдать соответствующий приказ. У нас каждый день на Донбассе гибнут солдаты, на вооружении у которых, в большинстве случаев, лишь автоматы. Почему мы не давим огневые точки противника современными средствами, которые у нас имеются? Потому что сегодня президент говорит: "Нужно перестать стрелять". И мы не стреляем, и мы получаем все больше погибших и раненых", – говорит Жданов.

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Эксперт спрогнозировал, что именно ударные беспилотники могли бы способствовать "блицкригу" ВСУ на Донбассе и сокрушительное победе Украины над врагом.

"Теоретически применение Украиной "карабахского сценария" возможно, но практически сегодня это маловероятно", – убежден Жданов.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Осенью прошлого года в регионе разгорелся вооруженный конфликт. Крупномасштабные боевые действия велись между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями Нагорно-Карабахской Республики и Армении с другой. Конфликт стал самым продолжительным и наиболее кровопролитным в регионе за период после завершения Карабахской войны в 1994 году.

10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о полном прекращение огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о мире предусматривало введение российских миротворцев, вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха.

В результате боев под контроль Азербайджанских сил перешли пять городов, четыре поселка, 286 сел и вся азербайджано-иранскакая граница. На северном участке азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд стратегических высот и населенных пунктов. На юге - территорию, прилегающую к границе с Ираном, а также город Шушу.

Автор: Юрий Годован