Представитель ВВС отметил, что рассматриваются и другие типы самолетов.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат уточнил вопросы по количеству боевых самолетов, которое нужно Украине, чтобы не допустить господства РФ в небе.

В эфире телемарафона он прокомментировал, почему ранее согласно видению Воздушных сил Украины, озвучивалась цифра 128 истребителей необходимых стране, а президент Украины Владимир Зеленский называл цифру 160 самолетов.

Он пояснил, что ранее озвучивалось условное количество самолетов, "видение Воздушных сил" согласно прописанной перспективной модели для перевооружения строго парка авиатехники, поэтому возможно такое расхождение.

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"Я даже на других ресурсах, французскому телевидению говорил о 200 самолетах. Потому что есть еще учебно-тренировочные самолеты, так называемые "спарки", которые тоже нужны, мы говорим о боевых самолетах. Те 128 (самолетов - УНИАН) речь шла о том видении будкщего. Это видение модели ВВС к концу 2035 года. И там было четыре бригады с таким приблизительным количеством. Соответственно мы рассматриваем возможно не один тип самолета. Возможно будет и другой тип самолета. В частности, об этом говорил командующий Воздушных сил недавно, что F-16 безусловно является основным типом, который будет у нас на вооружении, и будет потихоньку вытеснять старый парк советских самолетов", - подчеркнул Игнат.

Представитель ВВС отметил, что рассматриваются и другие типы самолетов. "Остальные самолеты тоже рассматриваются, тот же Gripen, Rafale. Поэтому, мы пока понимаем, что идут серьезные консультации в рамках авиационной коалиции. Работает украинская власть, военные, для того чтобы понять какой будет модель. Потому что 160, это не такая большая цифра для такого большого государства как наше", - констатировал Игнат.

Самолеты для Украины - сколько нужно

31 августа Президент Украины Владимир Зеленский в интервью RTP, озвучил количество самолетов, которая нужна Украине. Глава государства отметил, что к обещанным 50-60 боевым самолетам, которые введут эксплуатацию в начале 2024 года, необходимо добавить еще сотню истребителей. "Всего нам нужно около 160 истребителей для того, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве",- пояснил Зеленский.

Ранее, 21 августа сообщалось, что спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире Радио Свобода, отвечая на вопрос, сколько Украине нужно западных самолетов для получения преимущества в небе, озвучил цифру 128 многоцелевых истребителей западного производства. В частности он отмечал, что "в Видении воздушных сил, которое предусматривало перевооружение наших воздушных сил, говорилось о цифре 128 таких истребителей, плюс-минус, которых было бы достаточно, чтобы заменить старый парк техники и быть рассредоточенными по всей территории государства. Это примерно четыре авиационные бригады", - сказал Игнат. При этом от добавил, что еще нужны учебные самолеты для полетов с инструктором и транспортная авиация.

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