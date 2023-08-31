К обещанным 50-60 боевым самолетам необходимо добавить еще сотню истребителей

Украине нужно где-то 160 новейших истребителей, чтобы иметь мощные Военно-воздушные силы и доминировать в небе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью RTP, что к обещанным 50-60 боевым самолетам, которые введут эксплуатацию в начале 2024 года, необходимо добавить еще сотню истребителей.

"Всего нам нужно около 160 истребителей для того, чтобы иметь мощные Военно-воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве", - пояснил Зеленский.

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По словам украинского лидера, вопрос передачи истребителей является довольно сложным, поскольку требует подготовки пилотов и инженеров, а также большого объема специализированного технического обслуживания.

Истребители для Украины

Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что часть украинских летчиков, которые отправились на обучение на F-16 в Данию, уже успешно прошли подготовительные мероприятия и могут приступать к летной подготовке.

В США же сообщили, что есть большая вероятность того, что в ближайшее время Украина получит истребители F-16, которые крайне необходимы ей для противостояния российской агрессии.

Как известно, Дания планирует передать Украине 19 истребителей. В то же время Нидерланды передадут Украине все свои истребители F-16, а это 42 самолета.

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