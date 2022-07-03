Отмечается также, что сегодня российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города

Отвод украинских войск к Северску Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Так, отмечается, что сегодня российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонительных боях вокруг города.

"Министр внутренних дел Украины Вадим Денисенко расплывчато заметил, что российские войска имеют "высокую вероятность" захвата Лисичанска, но им будет трудно продвигаться в Донецкой области мимо Славянска и Краматорска. Пресс-секретарь Национальной гвардии Украины Руслан Музычук отверг сообщения о том, что российские войска захватили и окружили Лисичанск", - говорится в отчете.

Также, по мнению американских аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

"Скорее всего, затем нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем повернут к Славянску и Бахмуту. Отвод украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить отход с боями на рубеж возле трассы E40 из Славянска в Бахмут", - говорится в отчете.

Также аналитики прокомментировали сообщение Министерства обороны России о том, что 2 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов проинспектировал группировку российских войск в Украине.

"Этот пост, вероятно, был ответом на недавние слухи о том, что Герасимов был отстранен от должности в рамках проводимой Кремлем чистки высокопоставленного российского военного руководства из-за неудач России в Украине. Минобороны России усилило заявление о том, что украинские СМИ лгали об отстранении Герасимова, и заявило, что Герасимов по-прежнему занимает пост начальника Генштаба. Поспешная демонстрация слайд-шоу, на котором четко не видно, что Герасимов в последнее время выполнял свои обязанности в Украине, свидетельствует о том, что российское руководство чувствительно к слухам о чистке высокопоставленных российских офицеров", - отмечают в посте.

Также говорится, что Кремль, вероятно, также стремится сохранить или восстановить доверие к российскому военному руководству на фоне серьезной организационной реструктуризации, неудач и большого количества жертв, как ранее сообщал ISW.

Напомним, 30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный, назвав это "жестом доброй воли". По данным Forbes, на самом деле россияне не выдержали ударов Вооруженных сил Украины, потеряв на Змеином и в окрестных водах техники более $600 млн.

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