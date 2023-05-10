На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутскому, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там россияне провели 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. "На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел", - отметили в Генштабе.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка и Веселое Луганской области и Ямполовка и Спорное - Донецкой.

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На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. "В течение суток вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеских обстрелов подверглась, в частности, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском и Авдеевском направлениях противник наступательных действий не проводил. Нанес авиаудар в районе Авдеевки.

Война в Украине: новости

Самая сложная ситуация уже несколько месяцев наблюдается на Донбассе. По данным Генштаба тяжелее всего на четырех направлениях фронта в Украине-Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

За 9 мая россияне совершили около 30 атак на указанных участках фронта, при этом самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

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