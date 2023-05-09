Дело не только в оружии, дело в обучении, продолжил Блинкен.

У Украины есть все необходимые ресурсы для отвоевания территорий, захваченных Россией с 24 февраля 2022 года, цитирует CNN госсекретаря США Энтони Блинкена.

"У них есть все необходимое, чтобы продолжать успешно возвращать территорию, которая была захвачена Россией силой в течение последних 14 месяцев", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли 9 мая.

Дело не только в оружии, дело в обучении, продолжил Блинкен. "Это уверенность в том, что украинцы могут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы у них были правильные планы, чтобы добиться успеха".

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Комментарий Блинкена последовал после объявления Соединенными Штатами очередного пакета военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов. В этот пакет, в частности, войдут контракты на закупку и производство системы противовоздушной обороны и боеприпасов для Украины.

В предыдущий раз Соединенные Штаты объявляли о пакете военной помощи Украине 3 мая 2023 на сумму 300 миллионов долларов. Среди прочего, ВСУ были переданы боеприпасы для HIMARS и авиаракеты Hydra-70.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Украинская армия готовится к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев. 28 апреля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению Вооруженных сил Украины уже на финишной прямой.

В то же время украинские военные и чиновники намекают, что ВСУ намерены освободить и оккупированный Россией в 2014-м Крым, который в течение этих лет Кремль превратил в сплошную военную базу.

Запад сомневается в способности ВСУ выгнать российских оккупантов в границах 1991 года, однако США и союзники не впервые недооценивают возможности украинского войска. Хотя бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в середине апреля отметил, что Украина уже сейчас может начать деоккупацию Крыма. Вероятность применения Россией ядерного оружия в ответ на действия Украины по возвращению Крыма является очень низкой.

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