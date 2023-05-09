Кроме того, в Институте отметили, что российские оккупанты, вероятно, добились успехов в западной части города.

Российские оккупанты незначительно продвинулись в пределах Бахмута на фоне сообщений об активизации наступательных операций "вагнеровцев".

Как сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), геолокационные кадры показывают, что российские оккупанты, вероятно, добились успехов в западной части Бахмута.

Кроме того, в Институте опровергли данные о том, что некоторые чеченские подразделения "Ахмат" были переброшены в Бахмут. "ISW не видел никаких визуальных подтверждений того, что подразделения "Ахмат" действуют в этом районе", - говорится в обзоре Института.

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Также аналитики отметили, что российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк. А на западе Донецкой области 8 мая российские войска не наносили никаких подтвержденных наземных ударов.

Ситуация в Бахмуте

Ситуация в городе остается стабильно тяжелой. Там беспрерывно идут тяжелые бои. Оккупанты не оставляют попыток полностью захватить город.

Утром в Генштабе сообщили, что наиболее тяжелая ситуация складывается в районе Бахмута и Марьинки. Так, в течение суток противник активно, но безуспешно атаковал в направлении поселка Ивановское и города Часов Яр, через которые идут основные пути снабжения украинских войск в Бахмуте.

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