В Организации Объединённых Наций требуют остановить войну.

В ООН заявили, что Украину из-за войны покинули уже 3 миллиона беженцев.

Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

"Сегодня мы преодолели еще один страшный рубеж: три миллиона беженцев бежали из Украины. Война должна прекратиться. Сейчас", - написал Гранди.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 15, 2022

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь и Херсон.

Украинцы массово покидали города, которые были атакованы врагом.

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