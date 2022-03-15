Количество беженцев из Украины достигло 3 миллионов человек / фото REUTERS
В ООН заявили, что Украину из-за войны покинули уже 3 миллиона беженцев.
Об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.
"Сегодня мы преодолели еще один страшный рубеж: три миллиона беженцев бежали из Украины. Война должна прекратиться. Сейчас", - написал Гранди.
— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 15, 2022
Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь и Херсон.
Украинцы массово покидали города, которые были атакованы врагом.
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